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20 Yaşındaki Kız Vurularak Hayatını Kaybetti!

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İZBAŞKA BİRİ PENCEREDEN ATEŞ AÇTI

İzmir’in Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Aysun Candan, tek katlı evinde babası İbrahim Candan ile birlikte bulunduğu esnada, iddiaya göre eve yaklaşan bir kişi tarafından pencereden tabancayla ateş açıldı. Yapılan saldırıda Candan ağır yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Babası tarafından olay hakkında bilgi verilmesiyle birlikte, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, Aysun Candan’ın hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Candan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, genç kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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