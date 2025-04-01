20 Yıl Sonra Harpy Kartalı Bulundu

HARPY KARTALININ FOTOĞRAFLANMASI BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI

Koruma biyolojisi uzmanı Manuel Encabo ve fotoğrafçı araştırmacı Sergio Moya, Arjantin’in Misiones ormanlarında genç bir harpy kartalını fotoğraflamayı başardı. Genç kartalın görüntülenmesi, harpy kartalının korunmasına yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, araştırmacılar için de şaşkınlık yarattı.

DUYGULARINI İFADE ETTİ

Fotoğrafçı Sergio Moya, bu eşsiz anı yaşarken hissetiklerini şu sözlerle aktardı: “Çekerken ve izlerken neredeyse nefes alamadım. Videoda kaydedilenler, Misiones yağmur ormanlarımızın korunması açısından son yılların en önemli ve umut verici haberi olabilir.” Ayrıca, “Dünyanın en güçlü kartalı olarak bilinen bu tür, hem ülkemizde hem de Amerika kıtasında en nadir ve kritik derecede tehlike altındaki yırtıcı kuşlardan biri” şeklinde ekledi.

UZUN SÜRELİ ARAŞTIRMALARIN MEYVESİ

Harpy kartalının tespit edilmesi, tesadüf ile gerçekleşmedi; bu başarı, 20 yılı aşkın bir süredir süren azimli araştırmaların sonucuydu. İki bilim insanı, bu nadir türe ulaşmak adına sayısız saatlerini harcadı ve Misiones’in yanı sıra Formosa, Salta ve Jujuy gibi diğer Arjantin eyaletlerindeki rezervleri titizlikle taradı. Harpy kartalı, birçok yırtıcı kuş kaydedilmiş olmasına rağmen, Temmuz 2024’ün sonlarına kadar araştırmacıların gözüne çarpmamıştı. Uzmanlar, 240.000 hektardan fazla sık ormanla kaplı zorlu koşullarda yürütülen çalışmalarda, kartalın yerini belirlemenin zorluğunu yaşadı. Bununla birlikte, harpy kartalları ağaç tepeleri arasında alçaktan uçtuğu için görünmeleri son derece zor.

GENÇ HARPY KARTALININ ÖNEMİ

Genç harpy kartalının yerinin tespit edilmesi, Encabo ve Moya’nın bölgeye dair derin bilgileri, uzun menzilli kameraların kullanımı ve türün seslerini takip etme gibi yıllardır biriktirdikleri deneyimlerin bir ürünüdür. Yaklaşık iki yaşında olduğu belirlenen bu kartal, bölgedeki harpy kartalı popülasyonunun sağlığı hakkında önemli bir ipucu sunuyor. Encabo, Moya ve Caburé Vakfı ekibi tarafından yürütülen araştırmalar, bu nesli tükenmekte olan türün korunması ve incelenmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

HARPY KARTALININ CİDDİ TEHDİTLERİ

Dünyanın en büyük ve güçlü kuşlarından biri olarak bilinen harpy kartalı, ciddi tehditlerle karşılaşıyor. Güney Amerika ormanlarında yaşayan bu tür, doğal yaşam alanlarının kaybı ve kaçak avlanma nedeniyle önemli ölçüde azalmış durumda. Yaklaşık 9 kiloya kadar ulaşabilen bu yırtıcı, ekosisteminde maymun ve tembel hayvan gibi memelilerle beslenen en güçlü avcılardan biri olarak biliniyor.

HABİTAT KAYBI VE KAÇAK AVLANMA

Güney Amerika’nın yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma, harpy kartalının yuvalama ve avlanma alanlarını ciddi şekilde daraltıyor. Ayrıca, çeşitli ülkelerde korunmasına rağmen kaçak avlanma hala büyük bir tehdit oluşturuyor. Bazı insanlar, kartalı çiftlik hayvanlarına karşı tehdit olarak görüyor veya tıbbi özelliklerine olan inançları nedeniyle ona zarar veriyor.

YAVAŞ ÜREME ORANI

Harpy kartallarının üreme oranı oldukça düşük. Her iki ila üç yılda sadece bir yavru dünyaya getiriyorlar, bu da popülasyonun toparlanmasını zorlaştırıyor.