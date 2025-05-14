200 Daire Yapılacak Yeni Proje

ERBAA’DA YENİ KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki eski Oduncular Sitesi alanına 200 konut inşa edileceği duyuruldu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, odun pazarının yeni yerine taşınmasının ardından yıkım süreci devam eden eski Oduncular Sitesi’nde yapılan incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Karagöl, eski alanın yerinde 200 konutluk bir projenin hazırlandığını belirtti.

SPOR VE YAŞAM ALANLARI BULUNACAK

Karagöl, bu alanda spor ve yaşam alanlarının da yer alacağını belirtti. “Biz burada 200 dairelik bir toplu konut planladık. Projeleri bitti. Şuanda bu alanın temizliği de son aşamaya geldi. İnşallah yakın zamanda açık ihaleye çıkarak buradaki projemizi hayata geçirme niyetindeyiz” dedi. Projenin ayrıca İmbat Çayı’nın çevresindeki dönüşüm sürecini de başlatmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Erbaa’nın gerdanlığı olan İmbat’ın etrafında güzel bir proje olsun istiyoruz. Şehrimizin konut ihtiyacına yönelik bir çalışma yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

TOKİ İLE 500 KONUT DESTEĞİ

Projenin TOKİ tarafından yürütüleceğine değinen Karagöl, “TOKİ inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak, bizim burada yapacağımız projeyle devlet eliyle 500 konutun üzerinde katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Karagöl, alanın dönüşümü ile çocukların ve kadınların daha rahat vakit geçirebileceği, İmbat Park çevresinin daha düzenli ve estetik bir hale geleceğini vurgulayarak, “Eski o kötü görüntülerin ortadan kalktığı bir alan olacak” dedi. Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Karagöl, mahalle halkına ve tüm hemşerilere hayırlı olsun dileklerini iletti.