Gündem

200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!

200-metrelik-ucurumda-birlikte-can-verdiler

ARTVİN’DE YÜREK YAKAN KAZA

Artvin’in Şavşat ilçesinde Yavuzköy yayla yolunda trajik bir kaza gerçekleşti. Şavşat İl Özel İdaresi’nde çalışan iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalması sonucunda yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GÖNDERİLDİ

Görgü tanıklarının acil ihbarıyla, hızlıca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde, yaralanan Nilgün Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı ancak yolda yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Spor

Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

Rachid Ghezzal, 8 yıl aradan sonra Beşiktaş ve Rizespor'daki kariyerinin ardından Lyon'a geri döndü.
Gündem

Barış Alper Yılmaz’a Aff Çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper'in durumu hakkında nihai kararını verdi. Takımda yaşanan belirsizlik sona erdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.