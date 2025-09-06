200 Metrelik Uçurumda Birlikte Can Verdiler!

ARTVİN’DE YÜREK YAKAN KAZA

Artvin’in Şavşat ilçesinde Yavuzköy yayla yolunda trajik bir kaza gerçekleşti. Şavşat İl Özel İdaresi’nde çalışan iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalması sonucunda yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GÖNDERİLDİ

Görgü tanıklarının acil ihbarıyla, hızlıca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde, yaralanan Nilgün Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı ancak yolda yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldığı bildirildi.