“200 Yıllık Kâr Türkiye’ye Geçti”

BULGARİSTAN’DA ENERJİ KRİZİ

Bulgaristan’ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında imzalanan uzun vadeli enerji anlaşması, 2023 yılı itibarıyla Bulgaristan’da büyük bir krize yol açtı. Anlaşma 13 yıllık bir süreci kapsıyor ve bunun çerçevesinde Bulgargaz, Türkiye’den her yıl 1,5 milyar metreküp doğalgaz satın almayı taahhüt etti. Ancak, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden yalnızca 1,5 yıl içinde, şirketin ödeme gücünün düşmesi, enerji arz güvenliği açısından Bulgaristan’da ciddi kaygılara neden oldu.

BOTAŞ’TAN GAZ AKIŞINA DURDURMA

Bulgargaz’ın Türkiye’den aldığı doğalgazın ödemelerini durdurması üzerine BOTAŞ, şirkete gaz akışını tamamen kesecek karar aldı. Bulgar tarafının mevcut durumda 4 milyar liranın üzerinde bir borcu olduğu bildirildi. Ekonomik bir darboğazda olduğu belirtilen Bulgargaz, sözleşmeden vazgeçse bile taahhüt ettiği alım miktarının bedelini ödemekten kaçınamayacak. Bu durum, hükümetin olaya müdahil olmasına yol açtı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, yaşanan gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında anlaşmaya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakan, düzenlediği basın toplantısında, “Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı Türk tarafına devretmiş durumda” sözlerini kullandı.

YENİ MÜZAKERELER İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Ayrıca Stankov, anlaşmada herhangi bir fesih maddesinin bulunmadığını ve mevcut koşullarda ülke ekonomisini büyük bir yük altına soktuğunu ifade etti. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine başlanacağını da duyurdu.