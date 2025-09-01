2002’de Şehit Polis Lokman Çankaya Anıldı

ŞEHİT POLİS MEMURU ANILDI

2002 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Polis Memuru Lokman Çankaya, bir trafik kazası sonucu şehit olmasının 23. yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı. Şehidin akrabalarına ait Aksoy Mahallesi’nde düzenlenen anma etkinliği, duygusal anlar yaşattı.

DEVLET DESTEK VURGUSU

Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin ailesini ziyaret etti ve burada şehidin eşi Fadime Çankaya ile oğlu Polis Memuru Gürbüz Can Çankaya ile bir araya geldi. Kaymakam Güldoğan, “Devletin tüm imkanları ile her daim şehit yakınlarının yanında olacağız” diyerek aileye destek sözünü verdi. Ziyarette Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı. Ziyaret, yapılan dua ile son buldu.