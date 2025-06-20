“2003 Yılı Tekerrür Ediyor Mu?”

2003 YILINA DÖNÜŞ MÜ?

“2003 yılı tekerrür mü ediyor?” diye düşünenler olabilir. İngiltere, 2003’te ABD ile birlikte Irak’a yönelik tartışmalı bir askeri harekata katılmıştı. Bu harekatın amacı Irak’ı “kitle imha silahlarından” arındırmak olarak gösterilmişti. Ancak bu silahların yıllar önce tamamen yok edildiği gün yüzüne çıkmıştı. Bugün Ortadoğu’daki gelişmeler ışığında, ABD’nin küçük ama yakın ortağı olan İngiltere’nin bu durumdan etkilenmesi neredeyse kesin. Eğer Donald Trump, İsrail’in İran’ın nükleer programını yok etmek amacıyla Amerikan kuvvetlerini harekete geçirme kararı alırsa, İngiltere’ye biçilecek rol ne olacak?

İNGİLTERE’NİN DURUMU

Bu noktada belirtmek gerekir ki, İngiltere, İsrail-İran çatışmasında olayların merkezi bir aktörü değil. İngiltere, G7 ülkeleriyle beraber tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu. Ancak İsrail’in bu çağrılara kulak vereceği pek mümkün görünmüyor. Bunun sadece diplomatik nedenleri yok. Son dönemde İngiltere ve İsrail arasındaki ilişkiler, iki İsrailli bakanın Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulmasıyla olumsuz bir seyir izliyor. Meselenin daha fazlası var; İsrail, İran’ın nükleer programına yönelik askeri bir adım atmak için artık zamanın geldiğine inanıyor. Müzakere döneminin sona erdiğini düşünüyor. Üstelik iddialara göre, İsrail, İran’a yönelik olası saldırısından önce İngiltere’yi bilgilendirmedi. Bunun nedeni olarak ise İngiltere’yi “güvenilir bir ortak” olarak görmemesi gösteriliyor.

DİPLOMATİK ROLLER

Yine de İngiltere’nin diplomatik alanda oynayabileceği bir rol mevcut. Özellikle 2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik sıkı BM denetimlerini içeren, yaptırımların hafifletildiği JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) nükleer anlaşmasının hazırlanmasında rol oynayan Avrupa ülkeleri ile iş birliği yapabilir. Perşembe günü Dışişleri Bakanı David Lammy, Washington’da ABD’li mevkidaşıyla bir araya geldi. Cuma günü ise İngiltere, Fransa ve Almanya ile beraber İran’la Cenevre’de yapılacak görüşmelere katılacak. İngiltere’nin Ortadoğu ve Hint Okyanusu’ndaki çeşitli askeri ve stratejik varlıkları da mevcut.

ASKERİ VARLIKLARIN ROLÜ

İngiltere’nin askeri varlıkları arasında Hint Okyanusu’ndaki küçük bir tropikal ada, İngiltere ve ABD tarafından ortak işletiliyor. Şu an bu ada, yakınındaki Mauritius’tan kiralanmış durumda. Ancak askeri önemi oldukça büyük. İran’a 3 bin 700 kilometre uzaklıkta bulunan Diego Garcia, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B2 Spirit ağır bombardıman uçakları için potansiyel bir harekat üssü. Emekli ABD’li General Petraeus, bu uçağın taşıdığı devasa bombayı “dağ delici” olarak nitelendiriyor. Bu tür bir operasyon için İngiltere’nin onayını almak zorunlu. Başsavcı Richard Hermer’in hukuki görüşüne göre, katılım tamamen savunma amaçlı olmalı.

KIBRIS VE GÖREVLERİ

İngiltere’nin Akdeniz’deki önemli askeri varlıklarından bir diğeri Kıbrıs’taki üsler. RAF Akrotiri üssü, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Typhoon savaş uçaklarının konuşlanmış olduğu bir üs. Diğer bir üssü ise Ayios Nikolaos, gizli bir elektronik dinleme istasyonu. İngiltere ordusu, uzun yıllardır Kıbrıs’ı “öncü tabur” için üs olarak kullanıyor. RAF Typhoon jetleri, şu an Irak ve Suriye’de IŞİD ve El-Kaide hedeflerini izlemek ve gerekirse bombalamak için görevde bulunuyor.

MI5’İN ALARMI

Son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler, İngiltere’nin askeri varlığını sorgulatıyor. İngiltere, Diego Garcia’daki ABD bombardıman uçaklarına İran’ı vurma izni verirse, olası misillemler İngiltere’yi de kapsayabilir. Bu durum, intikam almaya yönelik bir dizi saldırıya yol açabilir ve Kıbrıs’taki RAF Akrotiri üssüne balistik füze saldırıları riskini gündeme getirebilir. İçerde, güvenlik ve istihbarat servisi MI5, İran kaynaklı olası tehditler ve düşmanca eylemlere karşı önlem almak üzere alarm durumunda olacak.