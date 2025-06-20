2003 Yılı Tekrar mı Geliyor?

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASINDA İNGİLTERE’NİN OLASI ROLÜ

“2003 yılı tekerrür mü ediyor?” sorusu merak ediliyor. İngiltere, 2003 senesinde ABD ile birlikte Irak’a karşı oldukça tartışmalı bir askeri harekat gerçekleştirmişti. Harekâtın amacı, Irak’ı “kitle imha silahlarından” arındırmaktı, ancak bu silahların aslında yıllar önce tamamen yok edildiği anlaşılmıştı. Bugün Ortadoğu’daki gelişmeler göz önüne alındığında, ABD’nin küçük ortağı olan İngiltere’nin durumlardan bir şekilde etkilenmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Eğer Donald Trump, İsrail’in İran’ın nükleer programını ortadan kaldırmasına yardımcı olmak için Amerikan kuvvetlerini harekete geçirmeyi seçerse, İngiltere’ye ne tür bir rol biçilecek? İlk olarak şunu belirtmek gerekiyor: İngiltere, İsrail-İran çatışmasında olayların merkezinde yer alan bir aktör değil. Ülke, G7 ülkeleriyle birlikte tansiyonun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak, İsrail’in bu çağrılara cevap vermesi pek olası değil.

İNGİLTERE İLE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BOZULMASI

İngiltere’nin İsrail ile ilişkileri, iki İsrailli bakanın Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik etmesi gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulmasından dolayı olumsuz etkilenmiştir. Ancak sorun sadece bu değil. İsrail, İran’ın tartışmalı nükleer programı için askeri bir adım atmanın zamanının geldiğine inanmış görünüyor. Müzakere döneminin sona erdiğine dair olan inanç güçleniyor. Hatta iddialara göre, İsrail, İran’a yönelik saldırısı hakkında İngiltere’yi daha önceden bilgilendirmedi. Bunun nedeni ise İngiltere’yi “güvenilir bir ortak” olarak görmemeleri. Yine de, İngiltere’nin diplomasi alanında oynayabileceği bir rol bulunuyor. Özellikle 2015 yılında imzalanan ve İran’ın nükleer tesislerine ilişkin sıkı BM denetimlerini öngören JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) nükleer anlaşmasının hazırlanmasında rol üstlenen Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket edebilir. Perşembe günü İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Washington’daki ABD’li mevkidaşıyla görüştü. Cuma günü ise İngiltere, Fransa ve Almanya’nın katılacağı Cenevre görüşmeleri düzenlenecek.

ASKERİ VARLIKLAR VE DIŞ POLİTİKA

İngiltere’nin Ortadoğu ve Hint Okyanusu’nda çeşitli askeri ve stratejik varlıkları mevcut. Bu varlıkların nasıl devreye girebileceğine bakalım. Hint Okyanusu’ndaki küçük tropikal ada üssü, İngiltere ve ABD tarafından ortak işletiliyor. Şu anda ada, yakınındaki Mauritius’tan kiralanmakta. Yine de askeri önemi büyük olan Diego Garcia, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B2 Spirit ağır bombardıman uçakları için olası bir harekat üssü olarak kullanılabilir. Bu uçaklar, dünyada başka hiçbir uçağın taşıyamadığı devasa bir bomba taşıyabiliyor. Emekli ABD’li General Petraeus bu bombayı “dağ delici” olarak nitelendirdi. ABD, Diego Garcia’yı kullanmak isterse, İngiltere’nin onayını almak zorunda. İngiltere Başsavcısı Richard Hermer’in hükümete verdiği hukuki görüşe göre, İngiltere’nin kesin savunma amaçlı bir katılımı olması gerekiyor.

KIBRIS’TAKİ ÜSLERİN STRATEJİK ÖNEMİ

İngiltere’nin Akdeniz’deki önemli askeri varlıklarından biri de Kıbrıs’taki üsleridir. RAF Akrotiri üssü, şu anda Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Typhoon savaş uçaklarının konuşlu olduğu bir merkezdir. Ayios Nikolaos ise gizli bir elektronik dinleme istasyonu olarak faaliyet göstermekte. İngiltere ordusu, Kıbrıs’ı uzun yıllardır “öncü taburu” için üs olarak kullanıyor. RAF Typhoon jetleri, halen Irak ve Suriye’de IŞİD ve El-Kaide hedeflerini izlemek ve gerektiğinde bombalamak için Shader Operasyonu kapsamında kullanılmakta. Geçen yıl yaşanan kısa süreli bir gerilimde, İngiltere’ye ait savaş uçakları, İran’a yönelen İHA’ları düşürme konusunda yardım etti. Ancak mevcut çatışmada, İngiltere’den böyle bir yardım talebinin yapılmadığı belirtildi.

İNGİLTERE’NİN BÖLGESEL ASKERİ VARLIĞI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Kraliyet Donanması, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı’nın deniz mayınlarından arındırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu görev, 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşına kadar gitmektedir. Ancak, Kraliyet Donanması’nın bu gemileri artık ömrünün sonuna yaklaşmakta ve İngiltere’nin bölgede askeri varlığı azalmaktadır. Eğer İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya kalkarsa, bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. İngiltere Savunma Bakanlığı, şu anda HMS Middleton adlı bir mayın tarama gemisinin Körfez’de görev yaptığını açıkladı. Ancak bu gemilerin “savaş görevi için yeniden konuşlandırılmadığı” belirtildi. İran, kendisine saldıran veya katkı sağlayan her ülkeye karşılık vereceğini açıkça ifade etti. Bu durumda en başta hedef alınacaklar, ABD üsleri ile denizdeki gemiler olacaktır. Eğer İngiltere, Diego Garcia’daki ABD bombardıman uçaklarına İran’ı vurma izni verirse, misillemenin İngiltere’yi de kapsaması muhtemel. Bu, Kıbrıs’taki RAF Akrotiri üssüne yönelik balistik füze saldırıları anlamına gelebilir. İçeride ise güvenlik ve istihbarat servisi MI5, İran kaynaklı düşmanca eylemlere karşı alarm durumundadır.