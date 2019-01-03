2018 enflasyonu açıklandı

Ekonomiye dair önemli açıklama Türkiye İstatistik Kurumu’ndan geldi. TÜİK, Aralık’ta enflasyonun yüzde 0,40 düşüşle 20,30 olduğunu duyurdu.

Enflasyon TÜFE’de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi.

2018’in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

TÜFE’de ana harcama grupları itibariyle aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

ARALIKTA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ GİYİM-AYAKKABIDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

YILLIK BAZDA ARTIŞ LİDERİ EV EŞYASI

Yıllık bazda TÜFE’de en fazla artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 36,82 ile patlıcan oldu. Onu yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.

NTV