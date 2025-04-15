2022’de Üç Milyon Çocuk Öldü

ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ ENFEKSİYONLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çocuk sağlığı konusunda ön plana çıkan iki uzmanın gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 2022 yılında dünya genelinde üç milyondan fazla çocuk, antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar yüzünden hayatını kaybetmiş olabilir. En çok risk altında olan çocukların, özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya’da bulunduğu tahmin ediliyor. Antimikrobiyal direnç olarak adlandırılan bu sorun, enfeksiyonlara neden olan mikropların antibiyotiklere karşı direnç geliştirerek evrimleşmesiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, durumu dünya nüfusunun karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak değerlendiriyor.

ANTİBİYOTİK DİRENÇİ VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Yeni bir çalışma, antibiyotik direncinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası gibi pek çok kaynaktan derlenen verileri kullanarak, araştırma yazarları 2022’de ilaca dirençli enfeksiyonlarla ilgili üç milyondan fazla çocuk ölümü olduğunu hesapladı. Uzmanların belirttiğine göre, bu çalışma, çocuklarda antibiyotik direnciyle ilişkili enfeksiyonların sadece üç yıl içinde on kat artmış olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar, bu artışın Covid-19 salgınından etkilenmiş olabileceğini de gösteriyor. Antibiyotikler, birçok bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek veya önlemek için kullanılıyor.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA ARTIŞ

Antibiyotiklerin, cilt enfeksiyonlarından zatürreye kadar geniş bir yelpazede etkili olduğunun altını çizen uzmanlar, bazen enfeksiyonu tedavi etmek değil, önlemek amacıyla da kullanıldığını hatırlatıyor. Örneğin, ameliyat öncesi veya cancer hastalarının tedavisinde eyleme geçebilirler. Antibiyotikler virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili değildir. Ancak, aşırı ya da yanlış kullanımlar sonucunda bazı bakterilerin, antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiği biliniyor. Raporun baş yazarları, yalnızca en ciddi enfeksiyonlar için kullanılmaları gereken antibiyotikleri içeren bir artış görüyor. Güneydoğu Asya’da direnç riski taşiyan antibiyotik kullanımı 2019-2021 yılları arasında yüzde 160, Afrika’da ise yüzde 126 oranında artmış durumda.

KÜRESEL BİR SORUN

Prof. Harwell, bu ayın sonunda Viyana’da yapılacak Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Kongresi’nde bulgularını sunacak. “Bu, küresel ölçekte herkesi etkileyen bir sorun. Bu çalışmayı antibiyotik direncinin çocukları orantısız bir şekilde etkilemesine odaklanmak için yaptık” diyor. Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncini “karşı karşıya olduğumuz en ciddi küresel sağlık tehditlerinden biri” olarak tanımlıyor. Prof. Harwell, konunun karmaşıklığı hakkında şu detayları paylaşıyor: “Antibiyotiklerin hayatın her alanında var olduğunu ve çözüm üretmenin kolay olmadığını söylemek zorundayız.” Enfeksiyondan tamamen kaçınmanın, antibiyotik direncinin önlenmesinde en iyi yol olduğunu vurgulayan Prof. Harwell, bunun için daha iyi bağışıklama, su arıtımı ve hijyen standartlarına ihtiyaç olduğunu ekliyor.

KÜRESEL SAĞLIK LİDERLERİ İÇİN BİR UYARI

Londra’daki King’s College’da mikrobiyoloji alanında görev yapan Dr. Lindsey Edwards, yeni çalışmanın daha önceki verilerle kıyaslandığında kayda değer ve endişe verici bir artış gösterdiğini söylüyor. “Bu bulgular, küresel sağlık liderleri için önemli bir uyarı niteliğinde olmalı. Kararlı bir eylem olmadan antibiyotik direnci, dünyanın en savunmasız bölgelerinde çocuk sağlığı alanında ilerlemeyi tehdit edebilir” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.