2023 Nallıhan Spor Kulübü Unvanını Aldı

UNVAN KEMERİ KAZANIMI

2023 Nallıhan Spor Kulübü’nün karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Meriç Okyay, unvan kemeri sahibi olmayı başardı. Okyay, Çubuk’ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda rakibi Emirhan Ceyhan ile mücadele etti ve bu karşılaşmayı kazanarak unvan kemerini elde etti.

KARŞILAMA PROGRAMI VE AÇIKLAMALAR

Nallıhan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen karşılama programında, 2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, “Öncelikle başarılı sporcumuzu, onu yetiştiren ailesini, antrenörümüz Metehan Gök hocamızı kutluyorum. Biz 2023 Nallıhan Spor Kulübü ailesi olarak ilk başta gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak, geleneklerine bağlı, edepli olmaları için eğitim veriyoruz. İçindeki başarılı sporculuk zaten kendiliğinden geliyor.” şeklinde ifade etti.