2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim okullarında 9 Eylül 2024 tarihinde başladı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihlerinde yapılırken, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem, bugün tamamlanıyor. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu son ders zili sonrası atacak. Eğitim-öğretim yılının son haftası ise, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinlikleri ile geçecek. Öğrenciler, “Aile ve Oyun” temasıyla 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni müfredat ile bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde birçok yenilik uygulamaya alındı. Ders içeriklerinin yüzde 35 sadeleştiği yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlandı. İlk kademelerde yeni müfredata geçilecek derslerde, Bakanlıkça hazırlanan “beceri örgüsü” temelli ders kitapları okutuluyor. Bu yeni kitaplarda, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri amacıyla, karekodlarla etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara yer veriliyor. Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, öğrenciler için ücretsiz ders kitapları temin edildi ve öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne dair eğitimler sağlandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki ana gündem konularından biri mesleki ve teknik eğitim oldu. “Herkesin bir mesleği olmalı” ana felsefesine sahip olan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek ve üretim sektörüne nitelikli eleman sağlamak amacıyla birçok yeni uygulama hayata geçirildi. Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde meslek ortaokulları açıldı. Öğrencilere erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla, belirlenen 9 ilde 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk “spor ortaokulları” ilk öğrencilerini kabul etti. Ayrıca, Bakanlıkça bu yıl okul ile aile iş birliğini güçlendirmek için “Velivizyon” platformu başlatıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında başlatılan “ülke genelinde ortak sınav” uygulaması 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılırken, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da kapsamı genişletilerek uygulandı. Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmedi ve velilerin randevusuz şekilde okula gelmesi engellendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’nı istedikleri illerde katılabileceği şekilde düzenledi. Bunun kapsamında öğretmenler, Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’na 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerdeki uygun eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran’da idari izinli olacaklar.

Bakanlıkça yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak ve bu sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilecek. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunları, 21-22 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran’da yapılacak. Kademeler arası geçiş sınavları olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlamış olacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül’de başlayacak.