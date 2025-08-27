2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUNLARI

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan toplam 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesiyle mezun oldu. Törene, mezun öğrencilerin aileleri ve davetlilerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi katılım sağladı. Protokol erkanının katılımıyla gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, mezunlar adına Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Furkan Yüksel bir konuşma yaptı. Törende, öğrenciler tarafından şiirler okunurken, okul birincileri de protokol huzurunda ödüllerini aldı.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgerel Ali Çardakçı’nın canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği konuşmalar, programın önemli anlarından birini oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı bağlantı ile mezunlara hitap etti. Erdoğan, “Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizin tamamına Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Sözlerimin başında zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan her bir genç kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağına hürmet anlayışıyla eğiten hocalarımıza ve tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kalbinde vatan sevgisi taşıyan bu gençlerimizi yetiştiren ailelerinin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu gördüğünüz tablo kararlılığın resmidir, Türkiye’nin güvenlik duvarıdır. Her birinizle en az aileleriniz kadar gurur duyuyor, hepinize başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum” dedi.

DUA VE KAPANIŞ

Törende, Bursa İl Müftüsü Vekili Nurullah Koçhan mezunlar için uğurlama duası yaptı. Tören, Jandarma Marşı’nın okunması ve mezunların aileleriyle buluşmasıyla birlikte sona erdi. 295’i JAMYO, 486’sı ASEM olmak üzere toplam 781 astsubay çavuş görev yerlerine uğurlandı.