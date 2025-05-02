2024-2025 İran Ligi’nde Tractor Şampiyon

ŞAMPİYONLUK YARIŞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

2024-2025 İran Pro Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi ülkemizde de büyük bir ilgiyle izleniyor. Futbolseverler, bu sezonun sonuçlarını merakla takip ediyor. Peki, Tractor şampiyonluğa ulaştı mı?

TRAILER TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

İran futbolunun en üst seviyesi olan Pers Gulf Pro League’de 2024-2025 sezonunun kazananı açıklandı. Hırvat teknik direktör Dragan Skocic’in yönetimindeki Tebriz temsili Tractor FC, sezonun sona ermesine iki hafta kalmasıyla birlikte şampiyonluğunu matematiksel olarak garanti altına aldı.

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Futbol dostları, Tractor’un başarıları nedeniyle heyecanlı. Bu sezonki şampiyonluğun ardından, birçok marka kendilerini bu etkinliğe dahil ediyor. Şampiyonluk yarışı, kulüplerin ve fanatiklerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.