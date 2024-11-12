“2024/9 DOAS Mali Sonuçlar Değerlendirmesi”

DOĞUŞ OTOMOTİVE’İN 2024/9 DÖNEMİ MALİ SONUÇLARI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2024/9 dönemine ait mali sonuçlarını duyurdu. Şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait performansı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli kayıplar yaşadığını gösteriyor.

GELECEK PERİYOTTAKİ ZORLUKLAR

2024/9 döneminde satış gelirleri 120,6 milyon TL olarak kaydedildi ve bu rakam, 2023/9 dönemine göre %20 oranında bir azalma yaşadı. Brüt kar ise %41 oranında gerileyerek 20 milyon TL oldu ki bu da şirketin operasyonel maliyetlerindeki artışla bağlantılı. FAVÖK 13,1 milyon TL’ye düşerek %56’lık bir azalma yaşadı. En dikkat çekici değişim ise net dönem karında oldu; bu kalem %73 oranında düşerek 5,9 milyon TL seviyesine geriledi.

MALİ TABLONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dönen varlıklar 37,6 milyon TL olarak kaydedildi ve yıllık bazda %4’lük bir azalma gözlemlendi. Duran varlıklar ise 45,4 milyon TL ile bir önceki yıla göre %1 oranında düştü. Şirketin net borcu %43 oranında artış göstererek 10,1 milyon TL’ye ulaşması, Doğuş Otomotiv’in likidite durumunun zayıfladığına işaret ediyor. Özkaynaklar ise %4 oranında azalarak 51,1 milyon TL seviyesine geriledi.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE GELECEK ADIMLAR

Doğuş Otomotiv’in 2024/9 dönemindeki finansal sonuçları, sektördeki durgunluğun etkisiyle zorluklarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Net kar ve FAVÖK kalemlerindeki büyük düşüş, operasyonel karlılığın azaldığını gösteriyor. Şirketin borçlarındaki %43 oranındaki artış, finansal yapısında dikkat edilmesi gereken bir risk unsuru oluşturuyor. Bu sonuçlar, Doğuş Otomotiv’in mali yapısını güçlendirmek ve karlılığını yeniden artırmak adına gelecekte stratejik adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Kaynak: KAP