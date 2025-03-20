2024 İşsizlik Oranları ve İstihdam Raporu

İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ

2024 yılında işsiz sayısı bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı İşgücü İstatistikleri’ne göre, 15 yaş ve üstü bireylerde işsiz sayısı 2024 yılının verileriyle daha da düşüş gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAM ORANINDA ARTIŞ

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkekler için yüzde 66,9, kadınlar için ise yüzde 32,5 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANININ YÜKSELMESİ

İşgücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,9 puan artarak yüzde 54,2 düzeyinde gerçekleşti. Erkeğin katılma oranı yüzde 72,0, kadınların ise yüzde 36,8 olarak gözlemlendi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,9’u hizmet sektöründe, yüzde 14,8’i tarımda, yüzde 20,7’si sanayide, yüzde 6,6’sı ise inşaat sektöründe yer aldı. Geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında, hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. 2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarımda, 6 milyon 746 bin kişi sanayide, 2 milyon 162 bin kişi inşaatta, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı ise yüzde 18,4 olarak ortaya çıktı.

DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER

İşsizlik oranının en düşük olduğu iller yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu olarak kaydedildi. Hakkari ise yüzde 18,3 ile en yüksek işsizlik oranına sahip il oldu.

İSTİHDAM ORANI ORANLARI

En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan’da, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari’de bulundu. İşgücüne katılma oranı en yüksek olan il yine Ardahan olarak yüzde 63,9 olarak belirlendi, en düşük oran ise yüzde 41,6 ile Siirt’te görüldü.