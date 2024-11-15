2024 Kasım Anketi: Dolar, Faiz, Enflasyon Beklentileri

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Böylece dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentileri netlik kazandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 43,14’ten, bu dönemde yüzde 44,11’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki yüzde 27,49’dan, bu dönemde yüzde 27,44’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak kaydedildi.

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak belirlendi. Katılımcıların faize dair beklentileri, mevcut ekonomik durumu yansıtıyor.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

Döviz kuru beklentileri de anket sonuçlarıyla birlikte ortaya çıktı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki dönemde 37,16 TL iken, bu dönemde 36,63 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise, önceki dönemde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak belirlendi.

GSYH büyüme beklentileri de gözlemlendi. Önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak kaydedildi. 2025 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,3’e geriledi. Bu durum, ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.