“2024 Kayıtlar İçin En Sıcak Yıl”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU YAYIMLANDI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Bakü’de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde, “2024 İklim Durumu Güncellemesi” başlıklı raporunu açıkladı. Bu raporda, “ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, (sıcaklık artışına neden olan) El Nino hava olayının da etkisiyle sanayi öncesi ortalamanın 1,54 santigrat derece üzerinde” yer aldığı belirtildi. Ayrıca, “2024 yılı, küresel ortalama sıcaklıkların uzun süreli yüksek aylık seviyelerinin ardından kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda.” ifadeleri kullanıldı.

SERRA GAZLARI VE İKLİM KRİZİ

Raporda, atmosferdeki sürekli artan sera gazı seviyeleri yüzünden iklim değişikliğinin etkilerinin hızla arttığına dikkat çekilerek, 2015-2024 döneminin kayıtlardaki en sıcak on yıl olacağı vurgulandı. “Buzul kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusun ısınması hızlanıyor. Aşırı hava koşulları dünya genelindeki topluluklara ve ekonomilere zarar veriyor. Aşırı hava ve iklim olayları büyük ekonomik ve insan kayıplarına yol açıyor.” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, tehlikeli sıcaklık koşullarının milyonlarca insanı etkilediği belirtilerek, yoğun yağış, seller ve tropikal siklonların büyük can kayıplarına neden olduğu ifade edildi.

KURAKLIK VE SERA GAZI REKORLARI

Raporda, bazı bölgelerdeki sürekli kuraklık durumunun El Nino etkisiyle kötüleştiği, sera gazı seviyelerinin 2023’te rekor seviyelere ulaştığı ve 2024’te de devam ettiği kaydedildi. Dünyanın, sera gazı salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmanın uzağında olduğu vurgulandı. 2023’te okyanus ısısının kayıtlardaki en yüksek seviyede olduğuna ve 2024’ün de benzer seviyelerde devam ettiğine dikkat çekildi.

GENEL SEKRETERDEN UYARI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklim felaketi sağlığı vuruyor, eşitsizlikleri artırıyor, sürdürülebilir kalkınmaya zarar veriyor ve barışın temellerini sarsıyor. Bundan en çok etkilenenler savunmasız insanlar.” söylemlerine yer verildi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, bu yıl ortalama ısınmanın geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi aştığı için Paris Anlaşması’nın hedeflerinin karşılanamadığına vurgu yaptı. “Her bir derecelik ısınmanın önemli olduğunu kabul etmek önemli.” diyen Saulo, iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarıyla mücadele için “Herkes İçin Erken Uyarılar” girişiminin önemini belirtti.