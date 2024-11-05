2024 Seçimleri İçin İlk Açıklamalar ABD Seçimleri İçin İlk Açıklamalar

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE DOĞRU

ABD başkanlık seçimleri için halk, bugün sandık başına gidiyor. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, karşı karşıya geliyor. Ülkedeki seçim sistemi gereği ‘salıncak eyaletlerdeki’ sonuçlar, kazananın belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Oy verme işlemleri, ABD’nin doğu eyaletlerinde başladı. Yapılan anketler, enflasyon, ekonomik sorunlar, kürtaj tartışmaları ve sınır güvenliği gibi konuların seçmen üzerindeki etkisinin en yüksek olduğunu gösteriyor. Tüm dünyanın dikkati, ABD’deki bu kritik seçimlerde.

TRUMP’IN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Eski başkan Donald Trump, oyunu kullanırken gazetecilerle sohbet etti. Yapılan açıklamaya göre, “bayağı bir önde” olduğunu ifade eden Trump, Cumhuriyetçilerin oy kullanma oranlarının yüksek olduğunu belirtti. Trump, “Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Seçim sonuçlarını kaybetmesi durumunda kabul edip etmeyeceğine dair de, “Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum.” dedi. Rakibi Kamala Harris’i destekleyen Oprah Winfrey ve Barack Obama hakkında da “bölücü” olduklarını ileri sürdü. Trump, sınır güvenliğine değinerek, “sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını” savundu. İran ile ilgili ise, “nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit.” dedi.

HARRIS’İN SEÇİM ÇAĞRISI

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise seçimlere dair açıklamalar yaptı. Georgia eyaletinin Atalanta şehrinde yayınlanan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, “Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor.” dedi. Georgia’daki sandıkların yerel saatle 19.00’da kapanacağını hatırlatarak, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım.” ifadelerini kullandı. Harris, tüm ABD’lileri sandık başına gitmeye çağırarak, “Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum.” şeklinde konuştu.