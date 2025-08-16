2024’te 16 kişiye 4 milyon ceza

2024 YILINDA ÇEVRE KANUNUNA İHLAL CEZALARI

2024 yılı içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu ihlal eden 16 bireye toplamda 4 milyon 622 bin TL idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, doğa ve çevre koruma ile biyoçeşitlilik ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, 2023 yılında 9 kişinin suçları tespit edilip, 2 milyon 198 bin TL ceza kesildi. 2024 yılında ise 7 kişi için 2 milyon 424 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece toplam ceza miktarı 4 milyon 622 bin TL oldu.

Cezai İşlemler ve Eğitim Faaliyetleri

2025 yılının ilk 7 ayında ise henüz tüzel veya gerçek şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefetten dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılığı ile ilgili olarak, bu yıl içerisinde DKMP tarafından 150 kurum görüşü verilip, 100 bin TL gelir elde edildi. Ayrıca, okullarda gerçekleştirilen tabiat eğitim programları sayesinde 12 ayrı etkinlikte 540 öğrenciye bilgi verildi.