2024’te 31 Şirket Halka Arz Yaptı

2024 YILINDA HALKA ARZLARDA ELDEN GELEN FONLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2024 yılı itibarıyla halka arzlardan sağlanan fonlar hakkında bilgiler paylaştı. Gönül, Ekim ayı sonu itibarıyla 31 şirketin halka arz edildiğini ve bu süreçte toplam 55,9 milyar lira fon toplandığını açıkladı. Ayrıca, Gönül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının daha önce olmadığı kadar geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştığını belirtti. “Sermaye piyasaları artık doğrudan veya dolaylı olarak 36 milyonu aşkın vatandaşın yatırım yaptığı bir ortam haline geldi” dedi. Yatırımcı sayısına da dikkat çeken Gönül, pay senetlerinde 7 milyon, yatırım fonlarında ise 5,4 milyon yatırımcı bulunduğunu söyledi.

2023 YILINDA HALKA ARZLARDAKİ BÜYÜME

Gönül, 2023 yılındaki halka arzların durumuna da değinerek, toplamda 54 şirketin halka arzından 79,3 milyar lira fon sağlandığını ifade etti. “2023’te halka arzdan sağlanan fon büyüklüğüyle Türkiye, dünya genelinde 10’uncu, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı” diye belirtti. Bu rakamlar Türkiye’nin sermaye piyasalarının büyüklüğünü ve sağladığı fırsatları gözler önüne seriyor.

SERMAYE PİYASASI VERİLERİ

2024 Ekim sonu itibarıyla borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile toplamda 1,6 trilyon lira ihraç yapıldığı belirtildi. Girişim sermayesi yatırımlarının büyüklüğü 192,3 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri ise 570 şirket için 12,2 trilyon lirayı buldu. Ayrıca, Gönül, menkul kıymet yatırım fonlarının yönetimindeki varlık miktarının 3,7 trilyon lira seviyesine çıktığını, borsada işlem gören 570 şirketin toplam piyasa değerinin ise 12 trilyon 163 milyar lira olduğunu aktardı. Bu veriler, Türkiye’nin sermaye piyasalarının sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Dünya