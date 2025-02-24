2024’te Boşanmalar Rekor Seviyeye Ulaştı

BOSANMA İSTATİSTİKLERİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Buna göre, boşanma sayılarında belirgin bir artış dikkat çekiyor. 2024 yılında toplam 187 bin 343 boşanma gerçekleşerek, tarihteki en yüksek boşanma oranına ulaşıldı.

2024 YILINDAKİ BOŞANMA ORANI ARTTI

Boşanan çiftlerin sayısı, 2023 yılında 173 bin 342 iken, 2024 yılında bu sayı 187 bin 343’e yükseldi. Bin kişiye düşen boşanma sayısını gösteren kaba boşanma hızı, geçtiğimiz yıl binde 2,19 olarak hesaplandı.

BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK ANTALYA’DA

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya’yı binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman takip etti. En düşük kaba boşanma hızı ise binde 0,45 ile Hakkari’de kaydedildi. Hakkari’nin ardından, binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,6 ile Siirt ve Muş yer aldı.

İLK 5 YILDA BOŞANMA ORANI YÜKSEK

Boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında meydana geldi. Evliliklerin 6-10 yıl içinde yaşanan boşanmalar ise yüzde 21,3 oranla kaydedildi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda, 186 bin 536 çocuk için velayet kararı verildi ve velayetlerin çoğunluğu anneye verildi. Çocukların velayetinin, 2023 yılında yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı ise babaya geçti.