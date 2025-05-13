2024’te Çankırı’da 1802 Bebek Doğdu

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında Çankırı’da doğan canlı bebek sayısı bin 802 olarak belirlendi. 2023 yılında bu sayı bin 875 iken, bir düşüş yaşandığı görülüyor. Canlı doğan bebeklerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, yüzde 51,0’inin erkek, yüzde 49,0’ının kız olduğu kaydedildi.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI AZALDI

2024 yılı için toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,43 çocukken, bu yıl 1,37 çocuk seviyesine geriledi. Bu verilerle birlikte Çankırı, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 39’uncu il konumunda yer alıyor.

EN YÜKSEK DOĞUM YAŞ GRUBU 25-29

Çankırı’da doğumların annelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en fazla doğumun 25-29 yaş grubunda gerçekleştiği dikkat çekiyor. Bu gruptaki doğum sayısı, 2023 yılında 703 iken 2024 yılında 755’e çıktı. İlk doğumunu gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 olarak belirlendi.

KABA DOĞUM HIZI GERİLEDİ

Kaba doğum hızı 2023 yılında binde 9,3 iken, 2024 yılında binde 8,9 seviyesine düştü. Bu da doğumların azalmakta olduğunu gösteriyor.