“2024’te Dünyanın En İyi Turizm Köyü”

ORMANA’DA TARİH VE KÜLTÜR BİR ARADA

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana, Torosların zirvesinde yer alıyor ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da köyü. Bu yer, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivalinin geleneği ile birlikte, Dünya Turizm Örgütü tarafından ‘2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ olarak seçildi. Birleşmiş Milletler’e bağlı bu kuruluş, kültür ve gelenekleri koruma, çeşitliliği kutlama, fırsatlar sunma ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmayı amaçlayan küresel bir girişim başlattı. 2021 yılında oluşturulmaya başlanan Dünya Turizm Köyü Listesi’nin 2024 sonuçları açıklandı. Türkiye’den yalnızca Ormana bu listeye girmeyi başardı.

ULAŞIM VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Ormana, Antalya’ya 2,5 saat uzaklıkta, Torosların zirvesinde yer alan ve eski bir Yörük köyü olarak biliniyor. Manavgat Çayı’nı besleyen derelerin arasında kurulan bu köy, güzellikleri ile dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvuruyla Ormana, 57 yıl boyunca düzenlenen üzüm festivali ve tarihi düğmeli evleri ile tanınıyor. Ayrıca, doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve kırsal turizm faaliyetleri ile de öne çıkıyor. 2021 yılında Türkiye’den Mustafapaşa, Taraklı, Birgi ve Şirince gibi köyler bu listeye girmişti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Ormana’da tarihi düğmeli evlerin restorasyonu ve turizme açılmasını sağlamak için çalışan Özgüven Vakfı’nın yöneticisi Tolga Özgüven, “2021’de muhtarlık olarak Dünya Turizm Örgütü’ne başvurduk, o yıl üçüncü olduk” diyor. Tüm evlerin restorasyonu ve turizme açılması ile bölgeye özgü evlerin korunmasını sağladıklarını belirten Özgüven, “2021’den sonra hazırlıklarımızı yaptık ve TGA aracılığıyla yaptığımız başvuru sonucunda Ormana, Türkiye’den seçilen tek köy oldu” diye ekliyor.

DÜĞMELİ EVLERİN TARİHE TANIKLIĞI

Ormana’nın tarihi düğmeli evleri, 57 yıldır düzenlenen en eski festivallerden biri olan üzüm festivali ile biliniyor. Bu evlerin yapımında harç ve sıva kullanılmadan yığma taş ve sedir ağacı ile inşa edilmiş bir sistem kullanılıyor. Özgüven, “300 düğmeli evin bulunduğu 600 nüfuslu bir köy olarak Osmanlı Sipahi ocağına uzanan yılkı atları ve tarihi İpek Yolu güzergâhında tarihi, doğal ve kültürel değerlerimiz var” diyor.

TURİZMİN GELİŞİMİ VE GELECEK HAKKINDA

Tolga Özgüven, köyde 80 oda ve 170 yatak kapasiteli düğmeli evlerden oluşan 7 butik otelin bulunduğunu belirtiyor. Dünya Turizm Örgütü’nün bu seçimi, hem Antalya hem İbradı hem de bölgedeki turizm için büyük bir değer taşıyor. Özgüven, “Çok mutluyuz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un destekleri ve tüm köylülerimizin yıllarca verdiği emeklerin bir sonucu” diyor.