2024’te Suudi Turist Sayısında Artış

YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Trabzon’da gerçekleştirilen “Yabancı Turistlerin Trabzon Destinasyonuna Yönelik Algılarının Önem-Memnuniyet Modeli ile İncelenmesi” adlı anket sonuçları açıklandı. Bu araştırmaya göre, 2024 yılında kente gelen Suudi Arabistanlı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,62 artış gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) iş birliği ile düzenlenen anket sonuçları, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde yapılan bir toplantıda paylaşıldı. TESOB Eğitim Müdürü ve Hibe Projeleri Uzmanı Erhan Eroğlu, Trabzon’a gelen turistlerin memnuniyetini ölçmek amacıyla Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Bekleme Salonu’nda gerçekleştirilen ankete, tatilini sonlandıran 4 bin 200 yabancı turistin katıldığını belirtti.

Eroğlu, anketi dolduran turistlerin yüzde 55’inin Suudi Arabistan, yüzde 11,7’sinin Umman, yüzde 11,4’ünün Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 7,6’sının Kuveyt, yüzde 3,7’sinin Ürdün, yüzde 2,8’inin Filistin, yüzde 2,1’inin Katar ve yüzde 1,6’sının diğer ülkelerden geldiğini aktardı. Sunumda, Trabzon’dan en memnun olan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Umman yer alırken, memnuniyet derecesi daha düşük olan ülkeler ise Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Gelen turistlerin yüzde 42,1’inin tanıdık tavsiyesiyle, yüzde 21’inin ise televizyon ve internet reklamları sayesinde kente geldikleri bilgisini paylaşan Eroğlu, erkek turistlerin kadınlardan, evli çiftlerin ise bekarlardan daha memnun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca kalış sürelerinin uzamasının memnuniyeti düşürdüğüne de dikkat çekti.

2024 TURİZM HEDEFLERİ

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında şehri 711 bin 626 yabancı ve 634 bin 634 yerli olmak üzere toplam 1 milyon 346 bin 260 turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Ayrıca 2024 yılında Trabzon’a gelen Suudi Arabistanlı turist sayısının 347 bin 260 olması ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 19,62’lik bir artış göstermesi kaydedildi. Kente gelenlerin yüzde 78’inin körfez ülkelerinden, yüzde 14’ünün Asya, yüzde 4’ünün Avrupa, yüzde 4’ünün ise diğer ülkelerden geldiği vurgulandı.

ANKETİN ÖNEMİ

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, anketin sağladığı verilerin artı ve eksiklikleri ortaya koyduğunu dile getirerek, “Turizm, Trabzon’un önemli gelir kaynaklarından biri. Bu alanda başarılı olduğumuz konuları geliştirip, eksiklerimizi tamamlayarak Trabzon’un bilinirliğini artıracağımıza inanıyorum. Hayırlı bir turizm sezonu diliyorum” dedi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, anketin sonuçlarının bir yol haritası sunduğunu ve bu verilerin Trabzon’un marka değerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, yeni projelerde Artvin’den Samsun’a kadar ortak bir turizm destinasyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti. TESOB Başkanı Metin Kara ise, Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turistlerin memnuniyet seviyelerini yüksek tutmayı hedeflediklerini kaydetti. Toplantıya ayrıca, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.