2024’te Türkiye’nin Turizm Geliri Beklentisi

TURİZM GELİRLERİ VE ZİYARETÇİ SAYILARI ARTIYOR

Türkiye’nin turizm geliri yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara ulaşması ve yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona çıkması bekleniyor. Turizm sektörü 2024 yılında ürün ve pazar çeşitliliğine odaklanan çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 35,8 milyon kişiye ulaştı.

ARTIŞ TRENDİ SÜRECEK

Ocak-Haziran 2024 döneminde turizm geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 52,7 milyon kişiye ve turizm gelirinin ise yüzde 6,7’lik artışla 59,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Toplam ziyaretçi sayısındaki beklenen rakam ise yaklaşık 61 milyon olarak öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye’nin turizm gelirinin 2025’te 63 milyar doları geçmesi bekleniyor.