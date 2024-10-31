2024 Turizm Verileri Açıklandı: Ziyaretçi Artışı Devam Ediyor

BASIN TOPLANTISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının üçüncü çeyrek turizm verilerini paylaşmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenliyor. Burada, turist sayısı ve gelirlerindeki artışın devam ettiğini vurgulayan Ersoy, bu yılın ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin turist sayısına ulaştıklarını belirtiyor.

RAPORLU VERİLER

Mehmet Nuri Ersoy, “Gerçekleşen rakamlara baktığımızda 2017 yılında 30 milyon 518 bin ziyaretçi sayısıyla devralmışız. 2019 pandemi öncesi bu stratejiyle beraber çok hızlı bir çıkış yakalamışız ve 41 milyon 565 bin sayısına çıkmışız. 2023 yılında geçen sene ilk 9 ayda 45 milyon 230 bin sayısına ulaştık. Geçen seneki bu başarıyı 2024’te 9 aylık verilerinde 49 milyon 181 bin olarak geldi. Yani çıkışımızı devam ettirdik. Yüzdesel karşılaştırmaya baktığımız zaman 2017 ile 2024 yılını karşılaştırdığımızda yüzde 61.2’lik oranında ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış görüyoruz. 2019 ile 2024 ilk 9 aylık verileri kıyasladığımızda yüzde 18.3’lük bir artış görüyoruz. Yani pandemi sonrasında Türkiye ziyaretçi sayısında yüzde 19.3’lük bir artış gerçekleştirdi. 2023 – 2024 karşılaştırdığımızda ilk 9 ayda yüzde 8.7’lik bir artış oldu” dedi.

ZİYARETÇİ SAYISINDA REVİZYON

Ersoy, yılsonu ziyaretçi tahminlerini de güncelleyerek, “Yılsonu ziyaretçi sayısını 61 milyon’a revize ettik” ifadesini kullandı. Bu güncelleme ile Türkiye’nin turizmdeki ivmesinin sürdüğünü ve büyüme hedeflerinin yeniden belirlendiğini gösteriyor.