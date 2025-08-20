2024 Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar Oldu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemi için yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyuna sundu. Açıklanan listeye göre, 2024 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sırasıyla, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ikinci, üçüncü sırada yer alan mükellefin ismi ise açıklanmadı. 2023 yılında üçüncü sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç, bu yıl dördüncü sıraya gerilemiş durumda.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME SAYISI VE MATRAH

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 olarak belirlendi. Bu mükellefler tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleriyle birlikte toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Bu beyan edilen matrah üzerinden toplamda 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

İLK 100 MÜKELLEFİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Türkiye genelinde gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: İstanbul’dan 75, Ankara’dan 10, İzmir’den 6, Gaziantep’ten 5, Eskişehir’den 2, Bursa’dan 1 ve Karabük’ten 1 mükellef yer aldı.