2024 Vergi Rekortmenleri Açıklandı

VERGİ REKORTMENLERİ BELİRLENDİ

2024 yılına ilişkin vergi rekortmenleri listesi tespit edildi. Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye genelinde bu yıl yapılan yıllık gelir vergisi beyannameleri için 5 milyon 132 bin 895 mükellef kayıt yaptırdı. Bu beyannameler ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan ediliyor. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı. Türkiye genelinde bu dönemde her mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyan ederken, bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk etti.

BAYKAR’IN BAŞARILI İHRACATI

Baykar, 2024 yılında elde ettiği cirosunun yüzde 90’ını ihracat gelirlerinden sağladı. En fazla gelir vergisi ödeyen mükellefler listesinde birinci sırayı alan Selçuk Bayraktar’a, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi tahakkuk edildi. Savunma ve havacılık alanında önemli bir ihracatçı konumundaki Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.

LİSTENİN DEVAMLIĞI VE DİĞER İSİMLER

Listede ikinci sırada 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira ile Haluk Bayraktar yer aldı. Üçüncü sıradaki mükellef isim açıklanmak istemezken, dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302 lira vergi tahakkukattan Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. 2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde ise, Garanti Bankası, 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile birinci sırada yer alıyor.