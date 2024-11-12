“2024 YDS/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?”

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ

3 Kasım 2024 tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adaylar için merak edilen bir konu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda sonuçların hangi tarihte erişime açılacağına dair bilgiyi paylaştı. ÖSYM’niin açıklamasına göre, 2024 YDS/2 sınav sonuçları 22 Kasım tarihinde açıklanacak. Bu tarihten itibaren adaylar sonuçlarını öğrenebilecek.

PUNANIN GEÇERLİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI

Adayların elde edeceği puanlar, 5 yıl boyunca geçerli olacak. Bu puanlar, üniversite başvurusu, kamu kurumlarına yapılan alımlar ve dil yeterliliği gerektiren diğer süreçlerde kullanılabilecek. Sınava katılan adaylar, YDS puanlarına 22 Kasım itibarıyla ÖSYM resmi internet sitesine girerek, online olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde sorgulama yaparak ulaşabilirler. Tüm adaylar, AİS’ye giriş yaparak sonuçlarına kolaylıkla erişebilir.