2024 Yılı Şirket ve Sektör Bilgileri

GÜNLÜK BÜLTENDE ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ PAYLAŞILDI

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde şirketler ile sektörle ilgili haberleri kapsamlı bir şekilde paylaştı. İşte dikkat çeken detaylar:

AKÇANSA ÇİMENTO’DA FINANSAL SONUÇLAR

Akçansa Çimento, 2024 yılı 9 aylık döneminde 1.24 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket, enflasyon düzeltmesi yaparak geçtiğimiz yılın 9 aylık net kârını 2.87 milyar TL’den 2.52 milyar TL’ye revize etti. Net esas faaliyet kârı 1.97 milyar TL olarak gerçekleşti ve bu tutar finansal borçlarının %65.4’ünü karşılıyor. Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları, geçen yıl Aralık ayına göre 432.5 milyon TL azalarak %2.3 düştü. Üçüncü çeyrek sonuçları ise 508 milyon TL net kâr ile sonuçlandı. Net satışlar çeyreklik %16 artarken, yıllık bazda %21 düşüş gösterdi. Net kâr çeyreklik %24 azaldı, yıllık bazda ise %5.6 arttı.

AK SIGORTA’DA ARTIŞ YAŞANDI

Ak Sigorta, 2024 yılı 9 aylık döneminde 1,2 milyar TL net kâr elde etti ve bu net kâr, geçen seneye göre %62 artış gösterdi. Teknik gelirler de %39 artarak 10,9 milyar TL olurken, teknik giderler %41 artarak 9,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin teknik denge / gelir oranı 0,13 olarak belirlendi.

AKSA AKRİLİKTE ZARAR GERÇEKLEŞTİ

Aksa Akrilik, 3Ç24 döneminde 286 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı döneminde 151 milyon TL net zarar bildirmişti. Satış gelirleri, yıllık bazda %21 ve çeyreksel bazda %4,7 azaldı.

ASTOR ENERJİ’DEN GÜÇLÜ KÂR

Astor Enerji, 3Ç24 finansal sonuçlarında 2,07 milyar TL net kâr açıkladı. Bu net kâr, bir önceki çeyreğe göre %213 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artış gösterdi. 3Ç24 döneminde ciro %9 daralmasına rağmen, net kâr net finansal gelirlerle desteklendi.

ATAKEY PATATES’TE DÜZENLEME YAPILDI

Atakey Patates, 2024 yılı 9 aylık dönemde 8,9 milyon TL net kâr açıkladı. Enflasyon düzeltmesi ile geçen yılın 9 aylık net kârı 299,7 milyon TL’den 163,9 milyon TL’ye revize edildi. Şirketin net esas faaliyet kârı 278.6 milyon TL oldu, bu rakam finansal borçlarının %65.6’sını karşılıyor. Yıllık net kâr %4.3, çeyreklik %544 artış gösterdi.

BÜYÜK ŞEFLER’DEN İYİ SONUÇLAR

Büyük Şefler, 2024 yılı 9 aylık dönemde 143 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket, 2023’ün aynı dönemine göre net kârını 142 milyon TL’den 177 milyon TL’ye revize etti. Net satışlar çeyreklik %10 ve yıllık bazda %6 artış gösterdi.

BOĞAZİÇİ BETON’DA DÜŞÜŞ VAR

Boğaziçi Beton, 2024 yılı 9 aylık dönemde 103,6 milyon TL net kâr açıkladı. Ancak bu net kâr, geçen yıl 850 milyon TL’den 815,7 milyon TL’ye revize edildi. Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları, yıl sonuna göre %5,8 düştü. Üçüncü çeyrek sonuçları ise 48 milyon TL net kâr ile açıklandı.

GARANTİ BANKASI’NDAN DEĞERLENDİRME

Garanti, 2024 yılı 9 aylık dönemde 67 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen seneye göre %16 artan bu net kâr, faiz gelirleri 350 milyar TL ve faiz giderleri 279 milyar TL olarak kaydedildi. 3Ç24 sonuçları ise piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti.

İŞ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası, dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını 4 Kasım 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

KUZEY BORU’DA SERT DÜŞÜŞ

Kuzey Boru, 3Ç24 finansal sonuçlarını 26 milyon TL net kâr ile açıkladı fakat bu tutar, yıllık bazda %6 daralmıştır.

ERSAN ALIŞVERİŞ’TEN YÜKSEK NET KÂR

Ersan Alışveriş, 2024 yılı 9 aylık dönemde 310 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket, geçen yıl 81 milyon TL olan net kârını 175 milyon TL’ye çıkardı. Üçüncü çeyrek sonuçları ise 205 milyon TL net kâr ile sonuçlandı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL’DE ZARAR

Kordsa Teknik Tekstil, 3Ç24 döneminde 262 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin aynı dönemdeki satış gelirleri, yıllık bazda %68 düştü.

PAZARDA İVME YAVRU MAL ALIMINDA

Naturelgaz, 3Ç24 sonuçlarını 47 milyon TL zarar ile açıklandı. Yıllık bazda %3 artış gözlemlenen satış gelirleri, düşük net kârla sonuçlandı.

PETKİM’DE ÜRETİM ARTIŞI

Petkim, STAR Rafineri’deki planlı bakım çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Bu çalışma sonrasında rafinerinin üretim kapasitesi %2,5 artış gösterdi.

VESTEL BEYAZ EŞYA’DA ZARAR YAŞANDI

Vestel Beyaz Eşya, 3Ç24 döneminde 418 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yıla göre %9 azalan net satışlar, maliyet artışları ve finansman giderleri şirketin zarar açıklamasına neden oldu.

YAPI KREDİ’DEN BEKLENTİLERLE UYUMLU SONUÇLAR

Yapı Kredi, 3Ç24 finansal sonuçlarını 5 milyar TL net kâr ile açıkladı. Açıklanan net kâr, çeyreklik %30 ve yıllık %80 küçülme gösterdi.