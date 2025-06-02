2024 Yılı Tüketim Harcamaları Analizi Yapıldı

KONUT VE KİRA HARCAMALARI EN YÜKSEK PAYI ALDI

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içerisinde en büyük payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Verilere göre, hanehalklarının harcamaları arasında konut ve kira harcamalarından sonra gelen en yüksek payı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları alırken, gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları ise yüzde 18,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Tüketim harcamalarında en düşük payı elde eden harcama türleri ise sırasıyla yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.

YÜKSEK GELİRLİ HANEHALKLARI ULAŞIMA DAHA FAZLA PAY AYIRDILAR

Gelirlere göre yapılan sıralamada, en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik dilimdeki hanehalkları, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ile alkolsüz içecekler harcamalarına ise yüzde 12,8 pay ayırdı. En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik gruptaki hanehalkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4, ulaştırma harcamalarına ise yüzde 10,1 pay ayırdı.

HARCAMA KALIPLARI TEMEL GELİR KAYNAĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Temel gelir kaynağı, maaş, ücret veya yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 24,0, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 23,0 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4, ulaştırma harcamalarına ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

TEK KİŞİLİK HANELERİN HARCAMALARI DAHA YÜKSEK

Hanehalkı büyüklüğüne göre yapılan dağılımda, tek kişilik hanehalkları konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı. Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla olan gruptaki hanehalkları ise gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 20,4 pay ayırdı.

EN FAZLA GIDA İSRAFI MEYVE VE SEBZELERDE GÖRÜLÜYOR

Gelir düzeyi yükseldikçe hanehalklarının gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı görüldü. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları arasında en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebzeler aldı. Bunu yüzde 32 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.