2024 Yılında Aile Dizisinde Dublör Kullanıldı

TEHLİKELİ SAHNELERDE DUBLÖR KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

2024 yılında final yapan ‘Aile’ dizisinin başrolü, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un tehlikeli sahnelerinden birinde dublör kullandığı, sosyal medyada paylaşılan bir kamera arkası görüntü ile görünür hale geldi. Dizide dublörlük görevini üstlenen Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı sahnelerden birinin kamera arkası görüntülerini paylaştı ve bu durum hızla geniş yankı buldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Sahneyi dublör çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” ve “Ateşi bir dublör yakıyor” gibi yorumlarla paylaşıma tepki gösterdi.

MEHMET TAN İŞTEN ÇIKARILDI

Yaşananların ardından Mehmet Tan, bağlı olduğu ajans tarafından işten çıkarıldı. Tan, konu ile ilgili açıklamasında, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım sahnenin sosyal medyada gündem olması sonrası şirket beni arayarak işten çıkarıldığımı bildirdi” ifadelerini kullandı. Tan’ın işten çıkarılmasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Tatlıtuğ, sette herkesin büyük bir aile gibi çalıştığını vurgulayarak, “Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirlerine, dublörlerimizle dev bir ekip olarak bir aradayız. Zamanla yarışarak bir haftada izleyiciye bölümü yetiştirmeye çalışıyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçte birkaç kez birlikte çalışma fırsatı bulduk” dedi.

KIVANÇ TATLI TUĞ’DAN DESTEK

Tatlıtuğ, açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Sosyal medyada paylaşılan sahne, Mehmet Tan ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir çalışma. Kendisi ile bağlı olduğu dublörlük şirketi arasındaki hukuki ilişkiyi bilmediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Ancak hiçbir set emekçisinin işinden olmasını istemem. Mehmet Tan ile ilgili yaşanan süreçte de temennim budur. Gelecek dizi ve reklam projelerinde kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımızla tekrar çalışmayı dilerim. Sevgilerimle…”