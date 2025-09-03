2025-2026 Adli Yılı Açıldı

2025-2026 ADLİ YILI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

2025-2026 Adli Yılı, Yargıtay’daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda düzenlenen bir törenle açıldı. Törenin açılışını Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez yaptı. Bu önemli etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve birçok yargı mensubu ile davetli katıldı. Ömer Kerkez, yargı sistemine ve adaletin önemine vurgu yaparak, infaz rejiminin toplumun beklentilerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

ÖMER KERKEZ’İN KONUŞMASINDAN DETAYLAR

Konuşmasına hoş geldiniz diyerek başlayan Kerkez, “Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, çok değerli misafirlerimiz, 2025-2026 Adli Yıl açılışı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz törenimize hoş geldiniz şeref verdiniz” ifadelerini kullandı. Geçmişte yargı alanında önemli hizmetlerde bulunmuş meslektaşlarına sağlık ve mutluluk dileyen Kerkez, vefat eden meslektaşlarını da anarak, “Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Milletimizin istiklali kazanılmış, ülkemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır” diye belirtti.

İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADİLESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kerkez, insanlık tarihi boyunca süregelen iyi ve kötünün mücadelesine değinerek, bu mücadelenin günümüzde Gazze’de en yoğun şekilde yaşandığını ifade etti. “Burada haklı, mağdur ve mazlum olan Filistin halkı, haksız, suçlu ve zalim olan ise İsrail’dir” diyerek, zalimin zulmüne ses çıkarmamanın, zalimin zulmü kadar acı olduğunu vurguladı. “Hiç bir inanış, hiç bir düşünce ve hiç bir gerekçe, savunmasız insanları, kadınları ve özellikle çocukları, yerinden etmeyi, aç bırakmayı ve öldürmeyi haklı kılamaz” şeklinde konuştu.

ADALETİN TEK HÜKMÜ

Kerkez, “Hak” mücadelesinin süreklilik arz ettiğini, adaletin her ülkede herkesin görevi olduğunu söyledi. Yargının, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısının altında kalmadan, yalnızca gerçekler ve deliller ışığında hareket etmesi gerektiğini belirtti. Hâkimlerin görevlerinin, dosyanın içindeki verilere odaklanarak tarafsız bir şekilde karar vermeleri olduğunu vurguladı. Toplumda adaletin sağlanmasında, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitlik gibi güzel hasletlerin yaygınlaşmasının önemli olduğunu ekledi.

YARGI SİSTEMİNDEKİ TEMEL SORUNLAR

Yargı alanında çözüme kavuşturulması gereken iki önemli konudan bahseden Kerkez, dava dosya sayısının azaltılması ve karar sürelerinin kısaltılması gerektiğini ifade etti. “Geçici bir rahatlama sağlayan, sorunun bütününü kapsamayan tedbir veya uygulamalar yerine, kök sorunun çözümüne yönelik düzenlemelerin yapılması konusunda yoğun çaba sarf etmeliyiz” dedi.

İNSAN İLİŞKİLERİNE YENİ BİR DÜZEN GEREKİYOR

Yargı sistemi açısından hukuki ilişkilerin yasal çerçeveler içinde yapılması gerektiğini belirten Kerkez, “Hakkını kanun ve mahkeme nezdinde ispat etmek farklıdır” diyerek, vatandaşların hukuki ilişkilerdeki uygulamalarının, kanuni düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HUKUKİ İLİŞKİLERDEKİ UZUN SÜREÇLER

Yargılamanın uzamasının, hakkını arayan vatandaşları olumsuz etkilediğini dile getiren Kerkez, aslında çok sayıda dava dosyası ile mücadele eden bir sistemin parçası olduklarını belirtti. “Yargıtay olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

ADALET HUZURUN TEMELİDİR

Adaletin huzurun temeli olduğunu vurgulayan Kerkez, yeni bir adli yılın açılışını yaparak, tüm yargı mensuplarına başarılı bir yıl diledi. “Amacımız ve hedefimiz vatandaşlarımızın beklentilerine en hızlı ve en adaletli bir şekilde karşılık verebilmektir” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı. Ayrıca, katılımcılara teşekkür ederek herkese saygılarını sundu.