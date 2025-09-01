2025-2026 Adli Yılı Başladı

2025-2026 ADLİ YILI TÖRENLE BAŞLADI

2025-2026 Adli Yılı, Karabük’te düzenlenen bir törenle açıldı. Karabük Adliyesi’nde gerçekleştirilen bu törende, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol üyeleri etkinlikte konusma yaptı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN YENİ ADLİ YIL VURGUSU

Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, yeni adli yılın önceki yıllara dair bir değerlendirme yapma fırsatı sunduğunu belirterek, daha adil ve etkin bir yargı hizmeti sunmak için özveriyle çalışacaklarını söyledı. Ayrıca, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, adliyelerin yeni yıla hazır dönem geçirdiğini ve yapılan atamalarla yargı teşkilatının daha kuvvetli bir yapıya ulaşacağını ifade etti.

BARO BAŞKANI’NDAN YENİ ADLİYE BİNASI MÜJDESİ

Baro Başkanı Emrah Köklü, yeni adliye binası için sürecin başladığını, yakın bir zamanda ihaleye çıkılmasının amaçlandığını ve binanın 2026 yılının sonunda hizmete girmesinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, törende yer alarak üniversitenin kentte ve kurumlar arasında iş birliğine verdiği önemi vurguladı. Hukukçu kimliğiyle adalet camiasına yakın olan Rektör Kırışık, Karabük’teki üniversite ile diğer tüm kurumlar arasında olduğu gibi adliye teşkilatı ile de güçlü iş birliklerinin sürdüğünü belirtti.