2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI

Aydın’da 2025-2026 Adli Yılı, Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen bir törenle başlamış durumda. Açılış etkinliği, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başlamış. Törenin ardından saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okunmuş.

ADLİ YILIN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Baro Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek “Adalet, yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanıdır. Hukuk devleti, ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabilir” ifadelerini kullanmış.

YARGI HERKESİN TEK SIĞINAĞI

Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu ise yargının, adaletin sağlanmasını isteyen herkesin önemli bir sığınağı olduğunu belirtmiş. Mutlu, “Devletin 3 temelinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanın haklarının kendine teslimini, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklandırılmasını isteyen herkesin tek sığınağıdır. Bu sığınağa duyulan güveni sağlamak ve artırmak biz yargı çalışanlarının en önemli görevidir. Bizler bu bilinçle devletin temelini teşkil eden adaletin, tecellisi için gece gündüz çalışmaktayız. Adaletin tecellisi için çalışan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız, adli ve ceza infaz kurumu personellerimizin yeni adli yılını kutluyor, yeni adli yılın vatandaşlarımıza, ülkemize ve tüm yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulunmuş.

HUZUR VE GÜVENİN TEMELİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, bir toplumda adalet sağlanmadan huzur ve güven ortamının mümkün olmadığını vurgulamış. Tekin, “Adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı ilkeleri bir toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamanın temeli. Yargı, bu yüce değerleri koruma ve yaşatma görevini üstlenmiş bir kurum olarak. Bireyin haklarını güvence altına alırken aynı zamanda toplumsal barışı sağlama sorumluluğunu taşır. Yeni adli yılda bu sorumluluğun bilinci ile tarafsızlık, bağımsızlık ve adil yargılama ilkelerinden taviz vermeden çalışacağımıza olan inancım tamdır. Yeni adli yılın yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” demiş.