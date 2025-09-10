Haberler

2025-2026 BAL Grupları Açıklandı

UYDU GRUPLARI AÇIKLANDI

2025-2026 sezonuna ait Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları netleşti. Kayseri temsilcileri Develigücü SK ve Kocasinan Şimşekspor, 2. grupta yer alacak. Kayseri’nin da dahil olduğu bu 2. grup, Adıyaman’dan 2, Diyarbakır’dan 2, Malatya’dan 2, Elazığ’dan 2, Kahramanmaraş’tan 2 ve Şanlıurfa’dan 3 takım ile birlikte toplamda 15 takımdan oluşuyor.

Toplam 145 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14 ve 15 takımdan oluşan toplam 10 gruptan meydana geliyor. Müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması planlanıyor. Fikstür çekimi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

