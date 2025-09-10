2025-2026 BAL Grupları Açıklandı

UYDU GRUPLARI AÇIKLANDI

2025-2026 sezonuna ait Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları netleşti. Kayseri temsilcileri Develigücü SK ve Kocasinan Şimşekspor, 2. grupta yer alacak. Kayseri’nin da dahil olduğu bu 2. grup, Adıyaman’dan 2, Diyarbakır’dan 2, Malatya’dan 2, Elazığ’dan 2, Kahramanmaraş’tan 2 ve Şanlıurfa’dan 3 takım ile birlikte toplamda 15 takımdan oluşuyor.

BİREYSEL YARIŞMALAR BAŞLIYOR

Toplam 145 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14 ve 15 takımdan oluşan toplam 10 gruptan meydana geliyor. Müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması planlanıyor. Fikstür çekimi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.