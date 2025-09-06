2025-2026 Eğitim Başlangıcı Uygulamaları Tamamlandı

EĞİTİM BAŞLANGICI UYGULAMALARI

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı için okullar ve çevresi uygulaması çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Toplamda 94 ekip ve 235 personel ile yapılan bu uygulamada; 300 okul ve çevresinde kapsamlı denetimler yapılıyor.

DENETİM DETAYLARI

Bu denetimlerde 2 bin 103 şahıs, 78 metruk bina, 44 internet kafe ve oyun salonu, 94 kahvehane, 62 büfe ve iddia bayii ile 89 park-bahçe kontrol ediliyor. Uygulama sırasında 1 şahsa bakaya işlemi uygulanıyor ve bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade ediliyor.