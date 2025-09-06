Haberler

2025-2026 Eğitim Başlangıcı Uygulamaları Tamamlandı

EĞİTİM BAŞLANGICI UYGULAMALARI

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı için okullar ve çevresi uygulaması çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Toplamda 94 ekip ve 235 personel ile yapılan bu uygulamada; 300 okul ve çevresinde kapsamlı denetimler yapılıyor.

DENETİM DETAYLARI

Bu denetimlerde 2 bin 103 şahıs, 78 metruk bina, 44 internet kafe ve oyun salonu, 94 kahvehane, 62 büfe ve iddia bayii ile 89 park-bahçe kontrol ediliyor. Uygulama sırasında 1 şahsa bakaya işlemi uygulanıyor ve bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade ediliyor.

Xinhua, Azerbaycan Ve Ermenistan İle Anlaşma yaptı

Azerbaycan ve Ermenistan haber ajansları, bilgi alışverişi için anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, 2025 Küresel Güney Medya Forumu kapsamında gerçekleştirildi.
Y.D İstanbul’da Bulundu, Sağ

Eskişehir'de 3 gün boyunca kaybolan 18 yaşındaki Y.D., İstanbul'da bulundu. Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası sağlık durumu iyi olarak rapor edildi.

