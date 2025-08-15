“2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı”

EĞİTİM YILI BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRLENDİ

Her sene olduğu gibi bu yıl da “2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?” sorusu, pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni takvime göre, öğrencilerin ders başı yapacakları tarih artık net şekilde belirlenmiş durumda. “Okullar 2025’te ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını merak edenler için detaylı bilgiler burada.

MEB’İN GENELGESİYLE TAKVİM AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge, tüm illere gönderildi. Resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak. Öğrenciler içinse ilk ders zili, Eylül ayının ikinci haftasında çalacak. İşte öğretmen ve öğrencilerin takvim içindeki tarihleri:

“Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi, Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025, Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025, Yarıyıl Tatili: 19 Ocak – 30 Ocak 2026, 2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi, 2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma.”

ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Öğrenciler, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü okul sıralarına geri dönecek. Bu tarih, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için geçerli olacak. Ayrıca, “ortaokul 5. sınıf, lise 9. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri için rehberlik uygulamaları kapsamında özel oryantasyon çalışmaları yapılacağı” bildiriliyor.