2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Töreni Yapıldı

EĞİTİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ KUTLANDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Yumaklı ve Bakan Tekin konuşma yaptı.

BÜYÜK MÜCADELELER VERİLDİ

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, “Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık orman içi ve orman dışı olmak üzere 6 binin üzerinde orman yangını ile mücadele ettik. Hava ve kara gücümüzle kahraman ormancılarımızın gece gündüz mücadeleleriyle hamdolsun hepsini söndürdük. Ancak önemli olan bu yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu uğurda şehadete eren kardeşlerimiz oldu. Cenab-ı Hak’tan hepsine rahmet diliyorum. Biz bakanlık olarak sadece ormanlarımızı korumak için değil, aynı zamanda yeşil bir Türkiye için var gücümüzle mücadele ediyoruz. 11 Kasım’da tüm vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü’nde alanlara bekliyoruz. Bu yılın ilk dersinin ‘Yeşil vatan’ olması da son derece önemliydi” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE YAPILAN DEVRİMLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Cumhurbaşkanım, eğitim; insan onurunun, adaletin, demokrasinin, hukuk devletinin ve ekonomik kalkınmanın da ana unsurudur. 2002’den bugüne liderliğinizle eğitimde atılan adımların çok büyük katkısı oldu. Sayenizde yapılan devrimlerle eğitimde etnik, dini ya da ideolojik nedenlerle haysiyeti zedelenen kitleler onurlu bir programa sahip oldular. Katsayı adaletsizliğini ve başörtüsü zulmünü kaldırarak gençlerimizi inançlarıyla eğitimleri arasındaki ikilemden kurtardınız. 28 Şubat’ta görevden uzaklaştırılan öğretmenlerimizin meslek onurları iade edildi. Binlercesi sınıflarına döndü” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, “Son 24 yılda izlenen demokratikleşme çizgisi siyasetin ve toplumun nefesini açan bambaşka bir iklim doğurdu. Yasakları kaldıran, hukuku kuran, demokrasiyi genişleten bu çizgi, Terörsüz Türkiye hedefinin de gerçek zemini oldu. Bu sayede adaletin sesi yükseldi, toplumun devlete güveni arttı. Daha önce maruz kalınan haksızlıklar, yerini eşitlik ilkesine bıraktı. Artık dinleme ve anlama temeli üzerine kurulu bir devlet dilini benimsedik” dedi.

EĞİTİMİN TEMELLERİ VE GİDEN YOL

Bakan Tekin, “Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılının başlangıç dersini ‘Çanakkale’den Gazze’ye Vatan savunması’ temasıyla başlatmıştık. Bu yıl ise aile vurgusu ve yeşil vatan vurgusunu ön plana alıyoruz. Biz evlatlarımızı birbirlerinin diline, inancına, emeğine hürmetkar olarak yetiştireceğiz. Ne cehalete fırsat vereceğiz, ne nifaka ne emeği zayi edeceğiz ne de umudu eksilteceğiz. Allah’ın izni, milletimizin duası, devletimizin kudretiyle bu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.