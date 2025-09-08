Haberler

2025-2026 Eğitim Sezonu Denetimleri Başladı

ÖĞRENCİ TAŞIYAN ARAÇLARA YÖNELİK ÖZEL DENETİM

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, il genelinde öğrenci taşıyan okul servis araçları ile şoförlerine özel bir denetim gerçekleştirmiştir. Eş zamanlı olarak yapılan bu denetimlerde, 28 Jandarma Trafik Timi ve 63 personel görev almıştır.

DENETİMDE UYGULANAN CEZALAR VE EĞİTİM

Yapılan kontrol sırasında toplam 188 okul servis aracı ve şoförü denetlenmiş, bunlardan 54’üne trafik idari para cezası uygulanmıştır. Servis şoförlerine, taşımacılıkla ilgili yasal mevzuatlar hakkında uyarılarda bulunulmuş, aynı zamanda öğrencilere servis araçlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir. Denetimlerin eğitim-öğretim yılı süresince devam edeceği bildirilmiştir.

