2025-2026 Eğitim Takvimi Belirlendi

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ VE ANMA TÖRENLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, birinci ara tatilin 10 Kasım tarihine denk gelmesiyle birlikte Atatürk’ü anma törenlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda bazı soruları gündeme getirdi. Bu durum, 10 Kasım anma etkinliklerinin durumu hakkında büyük bir merak oluşturdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaya çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak 10 Kasım’da düzenlenecek olan törenlerin planlandığı gibi icra edileceğini duyurdu. Bakanlık, bu doğrultuda gerekli hazırlıkları yapıyor.

ETKİNLİKLER VE TÖRENLER

4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında okullarda Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında bilimsel toplantılar, sergiler, yarışmalar, tiyatro gösterileri ve konferanslar düzenlenecek. 10 Kasım 2025 Pazar günü ise öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticilerinin katılımıyla resmi anma törenleri gerçekleştirilecek.