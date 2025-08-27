2025-2026 Eğitim Yılı 26 Haziran

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIK

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, 2025-2026 eğitim yılının kapanış tarihine dair detaylar gündemde bulunuyor. Öğrenciler, veliler ve eğitim sektörü için en önemli soru, okul dönemi ne zaman sona erecek ve yaz tatili ne zaman başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirleniyor. Bu tarih, öğrencilerin resmi olarak yaz tatiline gireceği zamanı işaret ediyor.

YAZ TATİLİNİN BAŞLANGICI VE DÖNEM TARİHLERİ

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 17 Ocak’ta başlayacak ve yaz tatiline kadar sürecek. Yaz tatili başlangıcıyla beraber eğitim yılı sona erecek ve öğrenciler uzun bir dinlenme dönemine girecek. Öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bunun yanı sıra, 1-5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi düzenlenecek.

ÖĞRENCİLERİN YENİ YILA HAZIRLANMASI

Bu dönemde ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik etkinlikleri programlanarak öğrencilerin yeni eğitim yılına sorunsuz bir geçiş yapmaları sağlanacak. Eğitim yılı hazırlıkları, hem öğretmenler hem de öğrenciler için kaliteli bir başlangıcı amaçlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte tüm devlet ve özel okullarda ders zili çalarak yeni dönem resmen açılacak.

HIZLI EĞİTİM TEMPOSU

Yıl boyunca ara tatiller ve yarıyıl tatilleri gibi dinlenme araları bulunsa da, eğitim temposunun hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 9 aylık yoğun bir eğitim dönemini tamamlayarak yaz tatiline girecek. Veliler, bu takvimi dikkate alarak planlamalarını yapmaya başladı.