2025-2026 Eğitim Yılı Ara Tatilleri Belli

ARA TATİL TARİHLERİ NETLEŞTİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ara tatil ve sömestr tatili tarihleri kesinleşti. Kasım ve Nisan aylarında yapılacak ara tatillerin yanı sıra, okulların yarıyıl tatiline gireceği tarih de belirlendi. Öğrenciler, yoğun ders temposu sonrasında dinlenecekleri tatil dönemlerini büyük bir merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, hem öğrenciler hem de veliler tarafından dikkatle takip ediliyor. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EĞİTİM YILI BAŞLANGICI VE ARA TATİLLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Yaz tatilinin ardından ders zili yeniden çalacak ve milyonlarca öğrenci sınıflarına geri dönecek. Yeni dönemde müfredat, ders saatleri ve tatil uygulamaları, eğitim gündeminde önemli bir yer tutacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, bakım öğrencilerin merakla beklediği birinci ara tatil dönemi kesinleşti. Bu takvime göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte okullarda ders yapılmayacak ve öğrenciler kısa bir mola imkanı bulacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günü kapsayacak bu tatil süreci, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dinlenmesi ve ikinci dönem konularına hazırlanması açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

YARIYIL TATİLİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılının en uzun dinlenme dönemi olarak ön plana çıkan yarıyıl tatili, öğrenciler ve veliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi takvime göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu iki haftalık tatil süreci, birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrencilere hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı sunacak.

EĞİTİM YILI SONU TARİHİ

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip edilen bu takvime göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen başlayacak.