2025-2026 Formalar 5 Haziran’da Satışta

FORMALAR SATIŞA ÇIKIYOR

Trabzonspor’un 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaların satış tarihi belirlendi. 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren bordo-mavili taraftarlar trabzonspor.com.tr adresinden forma alabilecek. Aynı gün saat 10.00’dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında formalar satışa sunulacak. Yeni sezon için tasarlanan formalar, 4 farklı seçeneği içerecek: Çubuklu Forma, Bordo Forma, Beyaz Forma ve Turuncu Forma.

TASARIM DETAYLARI VE İLHAM KAYNAĞI

Her biri özel tasarım detayları ile hazırlanan bu formalar, Trabzonspor’un köklü tarihinden ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alarak hazırlandı. Modern çizgiler ve yenilikçi teknoloji kullanılarak oluşturulan formalar, taraftarların beğenisini kazanacak. Bu sezonun formaları, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

NFC TEKNOLOJİSİ GERÇEKLEŞİYOR

Yeni formalarda, daha önce hiçbir futbol kulübünde kullanılmamış bir teknoloji uygulanıyor: NFC Teknolojisi. Formaların göğsündeki logonun içine yerleştirilen özel NFC çipi, uyumlu cep telefonlarıyla etkileşime geçiyor. Taraftarlar, logoya telefonlarını yaklaştırdıklarında özel hazırlanmış bir bağlantıya yönlendiriliyor. Bu bağlantı sayesinde forma sahipleri sürpriz içeriklere ve özel videolara erişebiliyor.