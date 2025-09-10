2025-2026 Kadın Futbol Ligi Fikstürü Açıklandı

2025-2026 KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

2025-2026 Kadın Futbol Süper Ligi’nin fikstürü artık belli oldu. Ankara’nın ligin tek temsilcisi olan ABB FOMGET, sezonun açılışını evinde Trabzonspor ile yapacak. Fikstür kura çekimi, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Orhan Saka Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu ve lig isim sponsoru yetkilileri, kulüp başkanları ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen bu etkinlikte yeni sezonun takvimi netleşti. Ligin 21 Eylül’de başlayıp, 24 Mayıs 2026’da sona ereceği duyuruldu. ABB FOMGET, sezon opener’ında güçlü rakibi Trabzonspor ile mücadele edecek.

ABB FOMGET’İN SEZON HEDEFLERİ

Başkent ekibi, ikinci haftada evinde Amed SK ile karşılaşacak ve ardından sırasıyla Antalyaspor, Çekmeköy, Galatasaray ve Fatih Vatan SK maçlarına çıkacak. ABB FOMGET Başkan Vekili Ahmet Güven, ligin ilk haftasında Trabzonspor gibi güçlü bir takımla evlerinde oynamanın motivasyon sağlayacağını ifade etti. “Trabzonspor, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri. Böylesine önemli bir maçla sezona başlamak bize hem heyecan hem de ekstra sorumluluk yüklüyor. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız, Avrupa arenasında edindikleri tecrübeyi lige yansıtmak için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiler.” diyen Güven, yeni transferlerle daha geniş bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Hedeflerinin sadece lige iyi başlamak değil, sezon boyunca zirve yarışında kalmak olduğunu vurguladı.

ABB FOMGET’İN LİG FİKSTÜRÜ

ABB FOMGET’in 2025-2026 Kadın Futbol Süper Ligi fikstürü şu şekilde belirlendi:

1’inci hafta: ABB FOMGET- TRABZONSPOR

2’nci hafta: ABB FOMGET- AMED SK

3’üncü hafta: ABB FOMGET- ANTALYASPOR

4’üncü hafta: ÇEKMEKÖY- ABB FOMGET

5’inci hafta: ABB FOMGET- GALATASARAY

6’ncı hafta: FATİH VATAN SK- ABB FOMGET

7’inci hafta: ABB FOMGET- YÜKSEKOVA SK

8’inci hafta: ABB FOMGET- GİRESUN SANAYİSPOR

9’uncu hafta: ÜNYE KADIN SK- ABB FOMGET

10’uncu hafta: ABB FOMGET- ALG SPOR

11’inci hafta: BEŞİKTAŞ- ABB FOMGET

12’nci hafta: ABB FOMGET- FENERBAHÇE SK

13’üncü hafta: BEYLERBEYİ- ABB FOMGET

14’üncü hafta: ABB FOMGET- HAKKARİGÜCÜ SK

15’inci hafta: BORNOVA SK- ABB FOMGET