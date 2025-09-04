2025-2026 Kadınlar Hentbol Ligi Başlıyor

KADINLAR HENTBOL SÜPER LİGİ BAŞLIYOR

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu start alıyor. Bodrum’un iftiharı olan Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, yeni sezondaki ilk mücadeleye deplasmanda hazırlanıyor. Taraftarlar, Yalıkavak SK ve Yenimahalle Bld. SK arasındaki maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor.

İLK MAÇIN DETAYLARI

Ligin açılış haftasında gerçekleştirilecek karşılaşma, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.00’de Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Bu önemli mücadele, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAŞKAN PALALI’DAN GÜÇLÜ AÇIKLAMA

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, yeni sezon başlangıcında yaptığı değerlendirmede, “Sezona güçlü bir hazırlık dönemiyle girdik. Hem ligde hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadroya sahibiz. Takımımıza güvenimiz tam. Yenimahalle deplasmanı ile başlayacak bu yolculukta, Bodrum’a yeni başarılar ve kupalar getirmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞANTRENÖR ÖZCAN’DAN ZORLUKLARA DİKKAT

Takımın Başantrenörü Kıvanç Özcan da, “İlk maçlar her zaman zordur, özellikle de deplasmanda oynanıyorsa. Ancak oyuncularımızın moral ve motivasyonu çok yüksek. Yenimahalle karşısında sahada savaşan, mücadele eden bir Yalıkavak göreceksiniz. Amacımız, lige galibiyetle başlayıp sezonun geri kalanına güçlü bir mesaj vermek” şeklinde bir yorumda bulundu.

“Denizin Kızları” olarak adlandırılan Armada Praxis Yalıkavak, Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında başarı hedefliyor ve yeni sezonda taraftarlarına gurur yaşatmayı planlıyor.