2025-2026 Okul Yılı Başladı, Öğrenciler Bekliyor

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, binlerce öğrenci için yeni bir dönem başladı. Özellikle şehir dışında üniversite kazanan adaylar, barınma planlarını oluşturabilmek amacıyla KYK yurt sonuçlarını dört gözle bekliyor. 5-6 Eylül tarihlerinde başvurularını tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya odaklanmış durumda. Konu ile ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

KYK BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2025 yılı KYK yurt başvuruları, 6 Eylül tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayan birçok üniversite öğrencisi, şimdi gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecine çevirmiş durumda. Yurt yerleştirme işlemleri, öğrencilerin yerleştirildikleri üniversiteler, gelir durumları, özel ihtiyaçları ve diğer çeşitli kriterlere bağlı olarak dikkatle yürütülüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, sonuçların açıklanma süreci kısa sürede tamamlanacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, kalacakları yurtlarla ilgili planlamalarını yapma fırsatı bulacak ve üniversite yaşamlarına daha sağlam bir başlangıç yapabilecek. Özellikle şehir dışında eğitim gören ve barınma konusunda devlet yurtlarına güvenen öğrenciler için bu süreç büyük önem taşıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarına, e-Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Sorgulama ekranında, öğrencilerin yerleştirildiği yurdun adı ve adresinin yanı sıra, kesin kayıt işlemleri için gereken belgeler ve izlenmesi gereken adımlar da yer alacak. Bu bilgiler, öğrencilerin kayıt süreçlerini sorunsuz tamamlamaları için oldukça önemli.

KAYIT SÜRECİ VE YEDEK YERLEŞTİRME

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt süreci resmen başlayacak. Belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, yurt hakkını kaybedecek. Böyle bir durumda boş kalan kontenjanlar için sırada bekleyen yedek adaylar devreye girecek. Yedek yerleştirmeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yıl boyunca kademeli olarak devam edecek. Bakanlık, yedek yerleştirme sonuçlarını yine resmi internet sitesi üzerinden duyuracak ve öğrenciler süreci bu kanallar aracılığıyla takip edebilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, KYK yurt başvuru sonuçları genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanıyor. 2025 yılında da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ ve KRİTERLER

KYK yurt başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru süreci toplamda 9 aşamadan oluşuyor ve bu aşamalarda adaylardan bazı kişisel ve eğitimle ilgili bilgiler talep ediliyor. Başvuru yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı kriterler mevcut. Örgün eğitim kaydı olmayanlar, eğitim kurumlarından 6 aydan uzun süre uzaklaştırma cezası almış olanlar, sabıka kaydı bulunanlar, 6 aydan daha uzun süre hapis cezası alanlar, bulaşıcı hastalığı bulunanlar ve akıl ile ruh sağlığı açısından sorunları olanlar KYK yurtlarından faydalanamıyor. Ayrıca, başvuru yapılan yurtların bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler de yurt hakkı elde edemiyor.