2025-2026 Transfer Dönemi Sona Eriyor

TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ MERAK KONUSU

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga gibi Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminin kapanma tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer sezonunun sona erme tarihleri liglere göre değişiklik gösteriyor. Kulüpler ve taraftarlar bu tarihleri dikkatle takip ediyor. Konuyla ilgili detaylar yazının devamında yer alıyor.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NDE TRANSFER DÖNEMİ

Türkiye Süper Lig’inde 2025 yaz transfer dönemi sona yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Transfer döneminin bitiş tarihi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da resmen sona erecek. Bu süre zarfında kulüpler, yeni oyuncu alım ve satım işlemlerini tamamlayarak sezon öncesi hazırlıklarını bitirmiş olacak. Taraftarlar son dakika transferlerini yakından takip ederken, kulüpler transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte yeni sezon için planlarını netleştirecek.

LA LIGA’DA İŞLEMLER YOĞUN

La Liga’da 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Kulüpler bu dönemde kadrolarını güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor ve birçok önemli transfer gerçekleşiyor. Transfer dönemi, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 22:59’da sona erecek. Takımlar, bu tarihe kadar oyuncu alım ve satım işlemlerini tamamlayarak yeni sezon için hazırlıklarını sonlandıracak. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, transfer döneminin kapanışını büyük bir heyecanla bekliyor.

SERIE A’DA TRANSFER TRAFİĞİ

Serie A’nın 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi de 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. İtalyan kulüpleri, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir transfer trafiği yaşıyor. Transfer dönemi, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 19:00’da sona erecek. Kulüpler bu tarihe kadar oyuncu alışveriş işlemlerini bitirerek sezon öncesi planlamalarını netleştirecek. Transfer dönemi kapanırken, Serie A’nın takımları yeni sezona hazırlıklarını tamamlayacak ve taraftarlar da kadroların şekillenmesini heyecanla takip edecek.

BUNDESLİGA’DA TRANSFER HIZLI GEÇİYOR

Bundesliga’da 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başladı. Alman kulüpleri, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmek adına aktif bir transfer süreci geçiriyor. Bu dönemde birçok önemli transfer gerçekleşiyor ve kulüpler, takımlarını ideal hale getirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Transfer sezonu, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 19:00’da resmi olarak kapanacak. Bu saat itibarıyla tüm transfer işlemleri ve oyuncu listeleri lig yönetimine teslim edilecek. Bundesliga kulüpleri, transfer faaliyetlerini tamamlayarak yeni sezona tam kadro hazırlanmış olacak. Taraftarlar ise transfer süreci boyunca yaşanan gelişmeleri büyük bir heyecanla izliyor.

LIGUE 1’DE SON HAZIRLIKLAR

Ligue 1’de 2025-2026 sezonunun yaz transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü başlamıştı. Fransız kulüpler, yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek amacıyla yoğun bir transfer süreci yaşıyor. Bu dönemde birçok önemli oyuncu takımlara katılırken, bazı oyuncular da takımlarından ayrılıyor. Transfer süreci, 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye Saati ile 07:00’de sona erecek. Kulüpler bu tarihe kadar tüm transfer işlemlerini tamamlayarak lig yönetimine bildirecek. Transfer döneminin kapanmasının ardından takımlar, yeni sezon için son hazırlıklarını yapmaya başlayacak ve taraftarlar kadroların kesinleşmesini büyük bir heyecanla bekleyecek.

PREMIER LİG’DE KAPANIŞ TARİHİ

Premier Lig, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü kapatacak. Bu sezon transfer dönemi, önceki sezonlara kıyasla dört saat daha erken, Türkiye Saati ile 19:00’da sona erecek. İngiltere’nin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig’de kulüpler, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir transfer trafiği yaşıyor. Transfer döneminin bu erken kapanışı, kulüplerin son dakika operasyonlarını hızlandırmasına yol açıyor. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, transfer sezonunun kapanışını dikkatle takip ederken, takımlar da kadrolarını tamamlayarak yeni sezona hazırlanmak için çalışmalara başlayacak.