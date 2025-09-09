2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Gruba Katılacak

YENİ DÜZENLEMEYLE FARKLI FORMAT

2025–2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bambaşka bir formatla düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Turnuvaya toplamda 155 takım katılacak ve ilk dört turda sadece alt ligler ile amatör kulüpler yer alacak. Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’na hangi turdan katılacağı ve neden kurada yer almadığı merak ediliyor.

FENERBAHÇE’NİN GRUP AŞAMASINA KATILIMI

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na diğer Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle birlikte grup aşamasından dahil olacak. Turnuvanın formatı dört eleme turunun ardından grup aşamasıyla şekilleniyor. Bu nedenle, Fenerbahçe doğrudan grup aşamasından katılım gösterecek ve böylelikle eleme turlarını oynamayacak. Takım, grup aşamasının ilk karşılaşmalarında yer alacak.

GRUP AŞAMASI MAÇ PROGRAMI

Gruplardaki ilk maçlar aralık ayında başlayacak ancak toplamda dört maçlık bir seriyi içerecek. Grup aşamasının detayları ise şöyle sıralanıyor:

1. Maçlar: 23-24-25 Aralık 2025

2. Maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

3. Maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

4. Maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Bu süreçte Fenerbahçe, gruplarda yer alarak doğrudan kupaya giriş yapacak.

ELEME TURLARINDA YER ALMAMA NEDENİ

Fenerbahçe’nin ZTK 1. Eleme Turu’nda yer almamasının sebebi oldukça açık. Takım, grup aşamasına doğrudan katılım hakkına sahip olduğu için eleme turlarında mücadele etmiyor. Alt lig ve amatör takımlar, eleme turlarında yer alırken; Süper Lig’den ve Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar direkt olarak grup aşamasına geçiş yapıyor.

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk eleme turundaki eşleşmeler belirlenen amatör ve alt lig takımlarını kapsıyor. Bu eşleşmeler, küçük takımların katılımına sahne olan 1. Eleme Turu için oluşturulmuş ilk aşamayı temsil ediyor.